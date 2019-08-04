ارتفاع عدد ضحايا حادث تكساس لـ 20 قتيلًا و26 جريحًا

كشف حاكم ولاية تكساس، عن ارتفاع أعداد ضحايا حادث إطلاق النار عشوائي بمتجر وول مارت في مدينة إل باسو، إلى مقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 26 شخصًا.



من جهته أشار قائد الشرطة إلى أن المشتبه به الذي تم اعتقاله هو "رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين".



وكان العديد من الذين شهدوا الواقعة يشترون مستلزمات العودة للمدارس.



وقال السارجنت روبرت جوميز من شرطة إل باسو للصحفيين إن السلطات استبعدت فكرة وجود أكثر من مطلق للنار، مضيفا أن التقارير الأولية تشير إلى أن المسلح استخدم بندقية.



وقال دي مارجو رئيس بلدية إل باسو لشبكة (سي.إن.إن): "هذه مأساة كبيرة يصعب علي استيعابها".



ونشرت محطة (كيه.تي.إس.إم) التلفزيونية في إل باسو على موقعها الإلكتروني ما وصفته بصورتين للمشتبه به التقطتها الكاميرات الأمنية لدى دخوله وول مارت.



وظهر في الصورتين شاب أبيض يضع نظارة على عينيه ويرتدي سروالا وقميصا داكنا ويشهر بندقية. وكان يضع على أذنيه سماعات أو واقيات على ما يبدو.



وقالت إدارة شرطة إل باسو إن الوضع ما زال متطورا حول مركز سيلو فيستا التجاري القريب من وول مارت لكن أضافت أن الأمر لا يشكل تهديدا مباشرا على الناس.



وطُلب من الناس الذين لا يستطيعون الاتصال بذويهم التوجه لمركز للم شمل الأسر في مدرسة إعدادية بدلا من التوجه إلى المركز التجاري.



وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.