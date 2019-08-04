الجيش اليمنى يعلن إحباط محاولة تقدم الحوثيين غربى البلاد

أحبط الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، محاولة لتقدم جماعة "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وذكر الجيش اليمني على موقعه الإخباري "26 سبتمبر"، أن "عناصر من الحوثيين حاولت التسلل من مواقع تمركزها في منطقتي الطوير والعيار جنوب مديرية مقبنة غرب تعز، إلى مواقع في عزلة اليمن بمنطقة قهبان، في المديرية ذاتها".



وأكد "إحباط محاولة الحوثيين، وإجبارهم على التراجع بعد تكبيدهم عدد من الخسائر ما بين قتلى وجرحى".



وأشار الجيش إلى "دفن الحوثيين جثة القيادي الميداني في صفوفهم بجبهة مقبنة، هاني الشلبي، الذي قُتل مع اثنين من العناصر بنيران الجيش في منطقة قهبان".



وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "الحوثيين"وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية.