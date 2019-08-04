محاولات تشويش.."فلسطين" تعلق على توتر علاقتها بالسعودية

نفت الرئاسة الفلسطينية، ما ورد في صحيفة الـ"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية حول وجود توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية.



وقالت الرئاسة: "إن هذه الإشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين فلسطين والسعودية، وخاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس، بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز".



وأشادت الرئاسة "بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والمستمرة في دعم شعبنا الفلسطيني، وخاصة الموقف التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدعم المالي المتواصل".



كما عبرت الرئاسة "عن تقدير الرئيس محمود عباس، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمواقفهم الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين".