تونس.. "النهضة" يفشل فى حسم مرشح انتخابات الرئاسة

فشل اجتماع مجلس شورى حركة النهضة التونسية في اتخاذ قرار بشأن موقفها من الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.



وأكد رئيس مجلس شورى الحزب عبدالكريم الهاروني، إنه حتى الآن لم يتم الحسم في مسألة مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة.



وأوضح "الهاروني" أن المجلس سيبقى في حال انعقاد دائم حتى يوم الثلاثاء المقبل للإعلان عن مرشح حزب النهضة للانتخابات.



كان اجتماع مجلس شورى النهضة الذي عقد أمس السبت بمدينة الحمامات قد شهد خلافات عميقة بين الأعضاء على خلفية الاختبار بين دفع الحركة بأحد القياديين لخوض الانتخابات أو الاكتفاء بدعم أخد المرشحين من خارجها.



من جهة أخرى، قررت الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس، دعوة رئيس الحركة يوسف الشاهد للترشح للانتخابات الرئاسية، ودعت المجلس الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، يوم الخميس المقبل 8 أغسطس للنظر في ذلك.