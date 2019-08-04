تغريدة غامضة لـ "مؤمن زكريا".. فهل قصد الأهلى؟

نشر مؤمن زكريا لاعب الأهلي، تغريدة غامضة على حسابه علي موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد إعلان النادي توقيع عقوبة مالية عليه، على خلفية هجومه على الجهاز الفني، وذلك بعد استبعاده من القائمة الإفريقية.



وغرد "مؤمن" على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلًا: "الدنيا رايحة وجاية، هنشوف الدنيا هتودينا على فين، دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة".



وأضاف:"مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع".



واختتم قائلًا:"طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة، فريق" إطلع بره" الجنوب سوداني، مساء أول أيام عيد الأضحى المبارك ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.