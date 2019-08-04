روسيا تؤكد: لا مواطنين روس بين ضحايا حادثة أمريكا

أكدت القنصلية العامة الروسية في مدينة هيوستن الأمريكية، عدم وجود مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار الذي وقع، يوم السبت، عند متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية.



وقالت القنصلية في بيان على موقعها على موقع تويتر: "وفقا لإدارة الشرطة في مدينة إل باسو بولاية تكساس، لا توجد حتى الآن معلومات تفيد بأن هناك مواطنين روس بين ضحايا حادثة إطلاق النار التي وقعت في 3 أغسطس".



وأضافت القنصلية في البيان: "نعرب عن خالص تعازينا لعائلات الضحايا".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على حسابه الخاص بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها بأن إطلاقا للنار وقع في مدينة إل باسو بولاية تكساس.



وبأن التقارير تشير إلى سقوط عدد كبير من القتلى، وبأن سلطات الولاية وإنفاذ القانون تقوم بعملها، كما وأنه تحدث مع المحافظ لتقديم الدعم الكامل من الحكومة الفيدرالية.



وقالت الشرطة، إنها تتصدى لشخص يطلق الرصاص في مدينة إل باسو وطلبت من الناس تفادي مركز سيلو فيستا التجاري.



وأضافت شرطة مدينة إل باسو على "تويتر"، "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".



فيما ارتفع عدد قتلى حادثة إطلاق النار إلى 19 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح، وجاء ذلك وفقا ما نقلته شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون.