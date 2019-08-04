فى غياب لاعبى الزمالك.. زيزو يحتفل بزفافه بمسقط رأسه بالمنيا (صور)

احتفل أحمد مصطفي زيزو لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك مساء السبت، بحفل زفافه، والذي أقيم بقاعة فندق القوات المسلحة شرق النيل بمدينة المنيا مسقط رأسه، وسط إقبال كبير من أهالي المدينة ومحبي اللاعب من مشجعي الفريق الأبيض.



ولم يشهد الفرح تواجد أي من نجوم وزملاء اللاعب من لاعبي الزمالك، نظرا لإقامة الفرح بمسقط رأسه بالمنيا، في الوقت الذي يستعد فيه فريق الكرة بالزمالك لمباراته الأفريقية بدوري الأبطال، بينما حضرت أعداد كبيرة من الجماهير، الأمر الذي أدى لتكدس قاعة الفرح.



يذكر أن اللاعب زيزو هو ابن لاعب نادي المنيا السابق مصطفى زيزو، وانضم لصفوف الزمالك لمدة 3 سنوات، واستغل اللاعب فترة أجازته وحصوله على إذن من مسئولي الزمالك لإتمام زفافه.