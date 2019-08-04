العثور على عبوات ناسفة فى داغستان

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الأحد، عثور الأجهزة الأمنية علي عبوات ناسفة بدائية الصنع وسط الجمهورية.



ووفقًا لبيان أصدرته إدارة هيئة الأمن الفيدرالية الروسية في جمهورية داغستان، إن الأجهزة الأمنية عثرت على 9 عبوات ناسفة بدائية الصنع في بلدة غيمري وسط الجمهورية.

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وقال المكتب الصحفي التابع لإدارة الهيئة في بيان: "تم العثور على 9 عبوات داخل مستودع مهجور على مشارف بلدة غيمري".



وأوضح البيان أن "الوزن الكلي للعبوات كان حوالي 90 كجم، وتتألف من أنابيب مملوءة بمزيج من نترات الأمونيوم ومسحوق الألمنيوم، ومحشوة بقطع من قضبان حديد تسليح البناء".



وأضاف، أن الأجهزة الأمنية قامت بإبطال مفعول العبوات المتفجرة، بالإضافة إلى فتح تحقيق في القضية.