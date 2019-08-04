وفاة والد حسنى عبد ربه.. والجنازة عصر اليوم

توفي منذ قليل عبدربه عبد المطلب، والد اللاعب حسني عبدربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، عقب صراع طويل مع المرض.



وأعلن اللاعب عبر صفحته الشخصية عن وفاة والده، ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن والجنازة عقب صلاة العصر اليوم الأحد بمسجد "نور الله" بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، على أن يكون العزاء مساء الإثنين بمدينة أبوصوير.



جدير بالذكر أن الفقيد كان يمارس كرة القدم فى مركز شباب أبوصوير، وله ثلاثة أبناء يمارسون كرة القدم، وهم طارق عبدربه لاعب الكهرباء السابق ومدرب بقطاع الناشئين، وأحمد عبدربه لاعب نادي الكهرباء، إلى جانب الابن الأصغر حسني عبدربه نجم منتخب مصر، وأفضل لاعب فى أفريقيا 2008 وله ابنة وحيدة.