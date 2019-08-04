الأحد 04 أغسطس 2019 الموافق 03 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

وفاة والد حسنى عبد ربه.. والجنازة عصر اليوم

الأحد 04/أغسطس/2019 - 12:29 ص
حسنى عبد ربه ووالده
حسنى عبد ربه ووالده
الاسماعيلية :- محمود الكيلانى
طباعة
توفي منذ قليل عبدربه عبد المطلب، والد اللاعب حسني عبدربه نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، عقب صراع طويل مع المرض.

وأعلن اللاعب عبر صفحته الشخصية عن وفاة والده، ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن والجنازة عقب صلاة العصر اليوم الأحد بمسجد "نور الله" بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، على أن يكون العزاء مساء الإثنين بمدينة أبوصوير.

جدير بالذكر أن الفقيد كان يمارس كرة القدم فى مركز شباب أبوصوير، وله ثلاثة أبناء يمارسون كرة القدم، وهم طارق عبدربه لاعب الكهرباء السابق ومدرب بقطاع الناشئين، وأحمد عبدربه لاعب نادي الكهرباء، إلى جانب الابن الأصغر حسني عبدربه نجم منتخب مصر، وأفضل لاعب فى أفريقيا 2008 وله ابنة وحيدة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

النائب العام يفتح تحقيقًا عاجلا في واقعة فيديوهات "أحمد حسن وزينب"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تكريم السيسي لها.. "دهب" توجه رسالة لمنتقديها (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

زلزال بقوة 6.8 يضرب إندونيسيا.. وتحذيرات من "تسونامي"

منذ حوالي 6 ساعات

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

ads

الصور

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

النائب العام يفتح تحقيقًا عاجلا في واقعة فيديوهات "أحمد حسن وزينب"

محمد الباز يكشف مبرر الإخوان لسرقة المسلسلات المصرية

العثور على جثمان سيدة مقتولة فى دمياط

ستوديو

تفاصيل الفيلم السينمائي الأول لـ"كارول سماحة"

عودة "الملك لير" ثاني أيام العيد.. تعرف على التفاصيل

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

عمرو أديب: التموين تحذف 8 ملايين مواطن من دعم الخبز

رياضة

لاعب أياكس يغازل ريال مدريد

فيورنتينا يعير هانكو إلى الدوري التشيكي

ترامب يأسف لسقوط قتلى بإطلاق النار "المروّع" في تكساس

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يحصد فضية بطولة إفريقيا

الرئيس نيوز

فيديوجراف| حفتر في القاهرة.. محطات بمعركة "طوفان الغضب"

قناة "سي إن إن" الأمريكية: حلقة مفقودة في حادث "فتاة العياط"

22 قتيلا في إطلاق نار بولاية أمريكية.. وترامب يتدخل

السعودية: سحب 9 آلاف مصحف "محرّف" يوميا خلال موسم الحج

منوعات

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

هذه الأطعمة تدمر الكلى

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

الأجبان مصدر للكهرباء في بريطانيا

كشكول

«باهي» يترأس لجنة التجديد وشغل الوظائف الاشرافية للعام الدراسى الجديد

نصائح "الناظر" للأمهات قبل السفر بالأطفال للمصيف

برلماني يطالب التعليم برفع الوعي السياحي لدى الطلاب

"التعليم" تنظم مسابقات للقراءة لتنمية القدرات والملكات الإبداعية للطلاب

إسلام سياسي

صحيفة تكشف تفاصيل قيام "شقيق أمير قطر" بجريمة ضد مواطن أمريكي

أيمن نور يبيع جماعة الإخوان الإرهابية بـ" الرخيص"

الإخوان الإرهابية تلجأ لـ" صرف" بدلات التفرغ ضمانا لولاء الشباب

هشام النجار: حرب المنشورات بين شباب وقيادات الإرهابية هدفها جذب التمويلات


زيت وسكر

تعرف على حقيقة المخزون الاستراتيجي للسلع واللحوم

ننشر خريطة شوادر “التموين” لطرح اللحوم استعدادا للعيد

استقرار أسعار الخضروات.. وتوقعات باستمرار ثباتها بعيد الأضحى

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تداول زوجين لفيديوهات تسيئ لطفلتهما

مقالات الرأي
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
المزيد

الثقافة

اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر

صونيا خضر: رواية «كلب الحراسة الحزين» قصيدة طويلة تبحث عن نهاية العالم

طرح بوستر الدورة الرابعة لملتقى رؤية سينما الشباب

قصور الثقافة تفتتح فعاليات التحرير الصحفي للمواقع الإلكترونية

صفحتنا ع الفيس بوك