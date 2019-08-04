لاعب أياكس يغازل ريال مدريد

غازل الهولندي دوني فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام، نادي ريال مدريد، وسط أنباء عن اقترابه من الانتقال للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال دي بيك في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "ريال مدريد يجري محادثات مع أياكس، لكنني لا أستطيع قول أكثر من ذلك".



وواصل: "وكيلي سيتحدث معه (ريال مدريد)".



وأضاف: "ريال مدريد نادٍ رائع، أي لاعب يتمنى اللعب له، لكن أياكس لا يزال نادٍ رائعًا أيضًا.. سنرى ما سيحدث".



وكانت صحيفة "ماركا"، قد أكدت اليوم الجمعة، أن دي بيك وافق على بنود عقده مع الريال.



وطالبت جماهير أياكس، دي بيك، في مباراة فيتيسه أرنهيم، بالبقاء مع الفريق، حيث رددت أغنية "دوني، ابق عامًا آخر، ابق عامًا آخر".



وعن ذلك قال اللاعب: "سمعت ذلك، نعم".