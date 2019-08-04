مدرب مانشستر يونايتد ينتظر صفقة قياسية قريبًا

تمنى أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الإعلان عن إتمام صفقة هاري ماجواير، لاعب ليتر سيتي، قريبًا جدًا.



وقال سولسكاير في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "نأمل أن ننهي التفاصيل الصغيرة الأخيرة المتبقية في نهاية الأسبوع، ويمكن أن نعلن عن الصفقة بشكل رسمي قريبًا جدًا".



ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي، ضمن الجولة الأولى للبريميرليج يوم الأحد المقبل، على ملعب أولد ترافورد.



وعن احتمالية لحاق ماجواير باللقاء، قال سولسكاير: "قد يتنافس مع زملاءه في يونايتد لبدء تلك المباراة".



وتابع: "لعب بعض المباريات في فترة ما قبل الموسم، لكن سيتم تقييمه بعد انضمامه للفريق".



ووافق مانشستر يونايتد على شراء ماجواير مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.



وعن احتمالية بقاء بول بوجبا في أولد ترافورد، قال: "لا شك على الإطلاق، أنا مقتنع تمامًا بأنه يريد اللعب معنا".