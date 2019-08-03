حواجز حديدية لحماية المواطنين إثر سقوط أجزاء من عقار بسيدى بشر

شهدت منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار "9 ب" شارع هارون الرشيد متفرع من شارع هدى الإسلام بسيدي بشر قبلي دون إصابات.



وتوجه رئيس وحدة الإزالة، بناءً على البلاغ الوارد من مكتب رئيس الحى، لمكان العقار، بمرافقة وحدة الإزالة المسائية المهندس النوباتجى.



وقال عبدالعليم شامة، رئيس حى المنتزة أول، إنه قد وجه بعمل حاجز حديد أمام العقار رقم "9 ب" بشارع هارون الرشيد متفرع من شارع هدى الإسلام بسيدي بشر قبلي، وذلك لحماية أرواح المواطنين من التعرض للمخاطر بسبب سقوط أجزاء منه.



وأشار إلى أن وحدة الإزالة التابعة للحى، قد أتمت وضع الحواجز الحديدية، والتنبيه على الأهالي بعد المرور بداخلها، حتى لا يتعرضون للمخاطر.