أسقفية الشباب تستضيف القس بيشوى عياد بكنيسة السيدة العذراء بغمرة

استضافت أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس، القس بيشوى عياد، راعى كنيسة الشهيد أبي سيفين والشهيدة دميانة القبطية الأرثوذكسية، بمنطقة شبرا مصر، خلال اللقاء الأسبوعى للشباب الخريجين، في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، بغمرة.



وألقى القس بيشوى عياد، خلال اللقاء، كلمة روحية على شباب الحضور، الذين يشاركون من مختلف المحافظات فى هذا اللقاء الأسبوعى.



وتضمن اللقاء عدة فقرات هامة روحية، وترفيهية تشمل: "صلاة وترانيم وتاملات، وكلمة الترحيب من الربان فيلبس عيسى راعى الكنيسة السريانية بالقاهرة".



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الماضي.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 أغسطس الجارى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.