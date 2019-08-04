اليوم.. الأنبا بيجول يترأس فعاليات النهضة الروحية بدير "العذراء" المحرق

يواصل دير السيدة العذراء مريم الشهير بالمحرق بأسيوط، فعاليات النهضة الروحية، برئاسة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق، وبحضور أعداد غفيرة من الرهبان وشعب أسيوط.



ويشارك في فعاليات النهضة الروحية، اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس، كورال الملائكة والقطيع الصغير، بكنيسة السيدة العذراء مريم بدير مواس، ويلقى العظة الروحية اليوم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير "العذراء" المحرق.



وكان قد استضاف دير المحرق، الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن وتوابعها، والأنبا بيمن أسقف نقادة والأنبا بنيامين مطران المنوفية، ضمن فعاليات البرنامج الروحى الذى يطلقه الدير، خلال النهضة الروحية التى تسبق صوم السيدة العذراء مريم، والتى تستمر على مدار 10 أيام متتالية.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الآباء رسل المسيح الأطهار وذكرى استشهاد القديسين بطرس وبولس، في منتصف يوليو الماضي.



وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للقاء صومها المُقبل، في 7 من أغسطس الجارى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستغرق مدة 14 يومًا فقط، ليحل المرتبة الثانية من جهة أصغر الأصوام المتصلة عقب صوم أهل نينوى.