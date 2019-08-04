رسميًا.. "ميسى العرب" فى الإسماعيلى

نجح مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، فى خطف الجناح وصانع الألعاب العراقى همام طارق الملقب بــ"ميسى العراق" خلال الميركاتو الصيفى الجارى.



وبذل محمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، جهودًا مكثفة من أجل خطف اللاعب الذى تلقى أكثر من عرض خليجي بمبالغ مالية كبيرة؛ إلا أن جهود مسئولى الإسماعيلى وجدية العرض ساهمت فى ترجيح كفة اللاعب للفريق الأصفر.



ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة منذ فترة مع اللاعب الدولى الأعسر، وذلك بعد تصديق الجهاز الفنى الذى أعجب كثيرا بقدرات وإمكانياته ويراه إضافة كبيرة؛ نظرا لخبراته الفنية الكبيرة.



وغادر "خلف" إلى دبى منذ ساعات من أجل الحصول على توقيع العراقى الموهوب، وذلك فى إطار تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عال من أصحاب الخبرات والقادرين على صنع الفارق وإحداث الإضافة الفنية المنتظرة.



ولعب همام طارق في صفوف عدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقي بجانب أهلي دبي والظفرة الإماراتي والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.