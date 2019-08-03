البرازيل تفصل مدير معهد أبحاث الفضاء بسبب خلاف مع الحكومة

أقالت السلطات البرازيلية، اليوم السبت، رئيس معهد أبحاث الفضاء بعد خلاف حاد مع الحكومة بسبب بيانات تظهر زيادة حادة في مستوى إزالة الغابات بمنطقة الأمازون.



وأعلن ريكاردو جالفاو مغادرته لمعهد البرازيل لهيئة أبحاث الفضاء خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مغلق مع ماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا في البلاد.



وأكدت الوزارة لوكالة أنباء بلومبرج قرار إقالة جالفاو، مضيفة أنه من المحتمل أن تكشف عن مزيد من المعلومات، بما في ذلك الكشف عن اسم بديل ليحل محل جالفاو، يوم الجمعة المقبل.



وتأتي إقالة جالفاو بعد يوم من انتقاد الرئيس جاير بولسونارو بيانات معهد البرازيل لأبحاث الفضاء التي تُظهر زيادة بنسبة 88% في إزالة الغابات بين يونيو 2018 ويونيو.2019



وقال بولسونارو إن الأرقام غير صحيحة وأنها تُصوّر البلاد بشكل سيء في الخارج، وتوعد بإقالة أي شخص يتبين أنه تعامل مع البيانات لجعل إدارته تبدو بشكل سيء.