"الأعلى للإعلام": الحج ليس مكانًا للتناحر أو الشعارات السياسية

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن موسم الحج هو موسم المحبة والمودة والتعارف وليس التناحر والتجاذب، معلنًا رفضه أي محاولات لتسيس الحج وأي دعاوى أو شعارات.



وأشاد "مكرم"، في تصريحاته له، بالجهود الكبيرة والضخمة التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا لتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان.





ولفت إلى أن المملكة كل عام تبهر العالم بتقديمها خدمات تستهدف راحة حجاج بيت الله الحرام، معلقًا: "ما نشاهده سنويًا من إجراءات وخدمات أمنية وصحية ولوجستية للتعامل مع ملايين الحجاج من مختلف دول العالم وخدمتهم بتجرد تام أمر نابع من القيادة السعودية التي تؤمن وبصدق أن خدمة ضيوف الرحمن أشرف وأسمى واجب تقوم به المملكة ولا يمكن لأحد أن ينافسها في هذا الشرف".