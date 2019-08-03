تنفيذ 1061 حكمًا قضائيًا وضبط 4 قطع سلاح نارى بالمنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الحكام بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي في ضبط وتنفيذ 1061 حكما قضائيا مختلف، وضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة في حملة أمنية.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع أجهزة البحث الجنائي في تنفيذ 1061 حكم قضائي متنوع من بينها أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.



كما ضبطت أجهزة البحث الجنائي 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة (فرد رصاص وخرطوش) محلية الصنع بحوزة عدد من المتهمين فتم التحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.