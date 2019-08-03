وفاة المغني البريطاني جو لونثورن عن 64 عاما

توفي المغني والفنان البريطاني جو لونثورن، اليوم السبت، عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع مع المرض.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن لونثورن توفي صباح اليوم في منزله وسط أسرته.

وكان لونثورن صارع مرض السرطان عدة مرات خلال حياته، بما في ذلك إصابته بمرض سرطان الدم عام 1987