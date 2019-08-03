إحالة طبيبين ومشرفة تمريض بمستشفى ببا المركزى فى بنى سويف للتحقيق

أحال الدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة بني سويف ووكيل المديرية، اليوم السبت، طبيبين ومشرفة التمريض بمستشفى ببا المركزي إلى التحقيق لتغبيهم عن النبوتجيات وقصورهم في العمل.



جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الدكتور أحدد بغدادي إلى مستشفى ببا المركزي، لمتابعة حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



وتفقد "بغدادي" جميع أقسام المستشفى والأقسام الداخلية، حيث بلغ عدد حالات الدخول بقسم الأطفال الداخلي ٥٥ حالة، والرجال والحريم ١٥ حالة، ونسبة الأشغال بالحضانات ١٠٠٪، وتم السماع لشكاوي المواطنين، والتنسيق لنقل حالة طفل مبتسر إلي مستشفى ناصر العام، كما تم التأكيد على تواجد فصائل وأكياس الدم بأنواعها المختلفة، وتوفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال.



وشدد مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية صحة بني سويف، على الالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى بقسم الأطفال الداخلي، والتأكيد على استيفاء البيانات الخاصة بالتذاكر.