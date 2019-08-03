إزالة 53 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية بالمنيا

تمكنت حملة أمنية مكبرة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع من ضبط وإزالة 53 حالة تعدِ بالبناء علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



كانت حملة أمنية ضمت أجهزة البحث الجنائي وشرطة المرافق مدعومة بقوات قتالية من فرق الأمن تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، قد تمكنت من ضبط 20 حالة تعدِ بالبناء علي أراضي أملاك وتم إزالة المباني التي تم بنائها، كما تم ضبط 33 حالة تعدي متنوعة علي الأراضي الزراعية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، وآخذ التعهدات عليهم بعدم تكرار مثل هذه التعديات مرة أخرى.