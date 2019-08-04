استلهمى إطلالتك فى العيد من مجموعة "كيج" لخريف 2019.. صور

يُعد الأمر الأكثر حيرة لدى الفتيات قبل عيد الأضحى، هو عملية اختيار الملابس، حيث يحاولن اختيار كل قطعة على حدة، ليظهرن فى أجمل طلة فى عيد الأضحى المبارك، ولهذا قربنا إليك المسافة ومشقة البحث، حيث نستعرض فى السطور التالية أحدث صيحات الموضة، من أزياء مجموعة "كيج" لخريف 2019.



وقررت المصممة بسمة أبوغزالة، إطلاق مجموعتها الجديدة للأزياء خريف 2019 من علامة "كيج" بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تميزت الأزياء بالتفاصيل الجريئة والتصاميم العصرية، التى تواكب الموضة.



وتنوعت الأزياء من البذل الأنيقة، والبنطلونات الواسعة، والقمصان ذات الاكتاف الفخمة، بقصات عصرية، لتناسب أجواء العيد المقبل، ونستعرض في الصور التالية مجموعة "كيج" لخريف 2019.