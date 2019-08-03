الكويت تدين حادث إطلاق النار بأحد المراكز التجارية بتكساس

أدانت الكويت بشدة مساء اليوم السبت، حادث إطلاق النار في أحد المراكز التجارية بولاية تكساس الامريكية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب خلالها عن خالص تعازيه، وصادق مواساته لضحايا هذا العمل الاجرامي، راجيا للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.



وأكد أمير الكويت أن هذا العمل الإجرامي الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الأمريكي.