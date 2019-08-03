بعد غد.. "مصر للطيران" تنهي رحلات الحج إلى السعودية

تنهي شركة (مصر للطيران) بعد غد الإثنين الجسر الجوي لرحلات الحج إلى الأراضى المقدسة على أن تبدأ مرحلة العودة إلى مطار القاهرة، يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري، وتنتهي رحلات العودة من الأراضي المقدسة، مساء الخميس 5 سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن تسير شركة (مصر للطيران) غدًا 12 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة؛ لنقل 2424 حاجًا في إطار جسرها الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام.



وتسير (مصر للطيران) 10 رحلات إلى جدة لنقل 2245 حاجًا، ورحلتين إلى المدينة المنورة؛ لنقل حجاج ترانزيت واشنطن وتورنتو ولندن وباريس ودار السلام ونيويورك وأبوجا، كما يتم نقل حجاج من التضامن من قنا وكفر الشيخ وشمال سيناء وبعثات داخلية، وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.



وتنقل (مصر للطيران) - هذا العام - أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24 ألفا من حجاج القرعة، و12 ألفا من حجاج التضامن الاجتماعى، و7 آلاف من حجاج الترانزيت، و10 آلاف و500 من حجاج السياحة والهيئات والأفراد، و11 ألفا من حجاج العمل والزيارة، بالإضافة إلى 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين، و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.



وتنطلق 351 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى بواقع 206 رحلات جوية إلى جدة و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة؛ لنقل 4600 حاج، و8 رحلات جوية من الأقصر؛ لنقل 1800 حاج، ورحلتين من أسوان؛ لنقل 500 حاج وأخيرًا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاجا.