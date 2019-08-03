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عالم

الحرس الوطني التونسي: القضاء على إرهابيين في جبال عرباطة

السبت 03/أغسطس/2019 - 11:28 م
جريدة الدستور
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أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، القضاء على إرهابيين اثنين في عملية أمنية شنتها في ولاية قفصة غربي البلاد.

وأشار بيان للإدارة إلى أن العملية كانت استباقية، ومشتركة بين وحدات الحرس الوطني والجيش، وتمت على خلفية معلومات استخباراتية دقيقة، تم القضاء بموجبها على عنصرين إرهابيين، مؤكدا أن العملية جرت في منطقة جبال عرباطة في ولاية قفصة، وأن الاشتباكات لا تزال مستمرة مع العناصر المسلحة.

من جهة أخرى، دعت الهيئة السياسية لحركة (تحيا تونس)، رئيس الحركة يوسف الشاهد "رئيس الحكومة " للترشح للانتخابات الرئاسية، وفقا لبيان لها عقب اجتماعها بتونس مساء اليوم.

يشار إلى أنّ عملية تقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية قد انطلقت أمس الجمعة لتتواصل حتى 9 أغسطس الجاري.
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