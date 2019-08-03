"المحامين": لا مساندة لمن ثبت تورطه في قضايا تزوير

عقد اتحاد محامي ومحاميات مصر اجتماعه الشهري، برئاسة عبدالمنعم نوح، وذلك بالنقابة العامة للمحامين، برعاية النقيب سامح عاشور، وبمشاركة غالبية أعضاء الاتحادات المتفرعة بالمحافظات من كفر الشيخ، وبني سويف، والشرقية، والغربية، وحضور أبو بكر ضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة.



وأوضح عبد المنعم نوح، رئيس الاتحاد، أنه تمت مناقشة بعض المشكلات التي يتعرض لها المحامون، ورسالة المحاماة الأخلاقية، وآلية تفعيل بروتوكول تعاون بين جهاز الشرطة، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النيابة العامة، وكل الجهات التي يتعامل معها المحامي في أثناء تأدية عمله، وذلك لمنع الاحتقان بين المحامين والجهات المعنية، مشيرا إلى أنه لا مساندة من الاتحاد لمن ثبت تورطه في قضايا تزوير، أو قضايا مخلة بشرف المهنة، حفاظا على مهنة المحاماة.



وتحدث نوح عن أهمية ظهور قانون المحاماة الجديد، الذي يعد منارة مستقبل نقابة المحامين، ولتمكن النقابة في أن تكون سيدة جداولها، وإنشاء أكاديمية المحاماة الخاصة بتدريب خريجى الحقوق، وتفعيل الحصانة للمحامي.



كما ناقش الاجتماع آلية الارتقاء بالمحامى المهني المشتغل، حيث أكد نوح أن جميع مؤسسي الاتحادات على دراية كاملة بأهمية تطبيق تنقية الجداول، التى أدت إلى التطبيق العادل على المحامين، والحفاظ على حقوق وأموال المحامين المشتغلين فعليا، أصحاب الملفات.