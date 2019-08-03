السيطرة على حريق ضخم التهم محل أسفل عقار سكني في المقطم

تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق ضخم التهم محل أسفل عقار سكنى بالمقطم.



وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق محل بالمقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء إليه، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتجري النيابة العامة حاليا تحقيقاتها.