سقوط شجرة ضخمة بوسط الإسكندرية دون إصابات (صور)

شهدت منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، سقوط شجرة ضخمة بشارع الفكهاني بمحرم بك، دون حدوث إصابات.



وعلى الفور توجه جهاز النظافة بحي وسط، اليوم السبت، بناءً على تعليمات العميد فادى وديع، للموقع وذلك لرفع المخلفات الناتجة عن سقوط الشجرة، كما تم استكمال رفع كمية هائلة من مخلفات الأشجار من أمام مستشفى جمال عبد الناصر بشارع أبي قير، بمعدات الجهاز.



وفي سياق آخر، انتهى حى وسط اليوم، من زراعة المسطح الأخضر وزراعة الحديات بحديقة سعد زغلول، ضمن أعمال التطوير التي تتم بالحديقة.



كما تم استكمال زراعة حديقة ميدان الخرطوم، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع المستوي الحضاري والجمالي للحدائق بالحي، استعدادًا للأعياد.