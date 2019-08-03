فيورنتينا يعير هانكو إلى الدوري التشيكي

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم السبت عن إعارة مدافعه السلوفاكي ديفيد هانكو إلى سبارتا براغ التشيكي.

ويتضمن عقد هانكو مع سبارتا بندا يسمح للنادي التشيكي بشراء اللاعب بشكل نهائي عقب نهاية فترة إعارته.

وأصبح هانكو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم السلوفاكية بعد انضمامه لفيورنتينا الصيف الماضي مقابل ثلاثة ملايين و800 الف يورو.

وشارك هانكو في خمس مباريات فقط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.