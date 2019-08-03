منتخب الشباب لليد يخوض دورة الألعاب الإفريقية بدلا من الفريق الأول

أكد اللاعبون شهاب عبدالله، ومحمد الأزهري، وعمر سامي، وحازم ممدوح، خوض منتخب الشباب لكرة اليد، دورة الألعاب الإفريقية، بدلا عن الفريق الأول.

وكشف اللاعبون خلال لقائهم مع الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنهم سيدخلون معسكر الإعداد بعد يومين.

ويأتي هذا القرار بعد النجاح الذي حققه منتخب الشباب في بطولة كأس العالم المقامة في أسبانيا، حيث حصدوا الميدالية البرونزية.