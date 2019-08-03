نقابة النقل البحرى الدولية: من حق أطقم بعض السفن رفض الإبحار في مضيق هرمز

ذكرت نقابة دولية لعمال النقل البحرى أنه من حق أطقم بعض السفن رفض الإبحار في مضيق هرمز، بسبب المخاطر الأخيرة التي ارتبطت بالعمل في تلك المنطقة.

وأوضحت نقابة "نوتيلوس إنترناشيونال" التي تمثل بحارة وعمالا في مجال النقل البحري، ولها مقار في بريطانيا وهولندا وسويسرا، فى بيان أصدرته إن ما تعرف بـ "لجنة منطقة العمليات الحربية " التى عقدت اجتماعا طارئا الأسبوع الماضي توصلت لاتفاق مؤقت تم تحديد المضيق بموجبه على أنه "منطقة عالية المخاطر ".

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن نقابة "نوتيلوس إنترناشيونال" تتمتع بعضوية لجنة منطقة العمليات الحربية. وتضم اللجنة فى عضويتها كذلك غرفة الشحن البحرى للمملكة المتحدة والنقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحرى والمواصلات فى بريطانيا.

ونقلت بلومبرج عن هيلين كيلي، المتحدثة باسم نقابة "نوتيلوس إنترناشيونال" قولها: "من حق الأطقم طلب مغادرة السفينة عند ميناء ما قبل دخول المضيق ".

وأوضحت هيلين كيلى أن هذا الاتفاق ينطبق على كافة السفن المسجلة فى غرفة الشحن البحرى للمملكة المتحدة التى يمكن أن تضم سفنا بريطانية أو تلك التى ترفع علم دولة أخرى.

يشار إلى أن ست سفن وناقلات نفط تعرضت لهجمات، اربع منها بالقرب من مياه الإمارات، واثنتان، واحدة منها يابانية، في خليج عمان خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

ويمر أكثر من 80 % من واردات اليابان من النفط الخام عبر مضيق هرمز.