السعودية: وصول 130 حاجًا من ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا الإرهابي

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، وصول 130 حاجًا من 200 حاج الذين أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذي وجه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء فريضة الحج، وصلت مساء اليوم.

وقال وكيل الوزارة للشئون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل إن المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

يذكر أن العاهل السعودي قد وجه باستضافة 200 من أسر وذوي شهداء الحادث الإرهابي بنيوزيلندا لأداء فريضة الحج.

ووصل حتى اليوم السبت 130 حاجا وحاجة، ومن المقرر وصول بقية الدفعات غدًا.

ومنتصف مارس الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليًا، وإصابة العشرات في الحادثة التي أثارت تنديدًا دوليًا واسعًا.

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم وصول أكثر من 5. 1 مليون حاج إلى المملكة عبر جميع المنافذ حتى أمس الجمعة لأداء فريضة الحج لهذا العام.