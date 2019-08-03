"القوى العاملة" تعلن عن 70 فرصة عمل جديدة براتب يصل لـ3100 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 70 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الألبان، براتب يصل لـ 3100 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مهندسين إنتاج حيواني، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال، وأن يتراوح عمره من 21 إلى 40 سنة، وذلك براتب 2700 جنيه.



كما تحتاج الشركة، 50 عاملا، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 18 إلى 40 سنة، وذلك براتب يتراوح من 1900 إلى 2200 جنيه.



وتطلب الشركة أيضا، 10 سائقي جرار، على أن يتراوح عمر المتقدم للوظيفة من 21 إلى 40 سنة، وذلك براتب 3100 جنيه.



وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وإقامة كاملة بالمزرعة، و3 وجبات.



على من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 38510066 أو 0109531888 أو 01000898076، والتواصل مع المدير المسئول عمرو جلال محمد، أو التوجه لمقر الشركة في بلازا مول، المحور المركزي، الشيخ زايد.