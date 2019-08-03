منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يحصد فضية بطولة إفريقيا

حصد منتخب مصر لكرة السلة للناشئات، الميدالية الفضية في بطولة إفريقيا، بعدما خسر اليوم السبت، المباراة النهائية أمام منتخب مالي بنتيجة 48-84، للمسابقة التي أقيمت في رواندا.

وكان منتخب مصر لكرة السلة للناشئات قد ضمن التأهل لكأس العالم 2020، بعدما وصل للمباراة النهائية لبطولة إفريقيا.

وفي مشواره بالبطولة القارية الحالية، فاز منتخب مصر كل من أوغندا وتنزانيا، وخسر لقاء وحيد أمام مالي في النهائي.