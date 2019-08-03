دورتموند يتوج بكأس السوبر الألماني للمرة السادسة

حقق فريق بوروسيا دورتموند بطولة كأس السوبر الألماني للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه علي بايرن ميونخ بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب سيجنال إيدونا بارك في كأس السوبر.



سجل هدفي دورتموند كل من باكو الكاسير وجادون سانشو في الدقيقتين 48 و69 ليحقق دورتموند كأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه.



وكان بوروسيا دورتموند قد حقق السوبر من قبل أعوام 2014 و2013 و1996 و1995 و1989.