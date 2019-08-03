حلمان يراودان أبطال كرة اليد بعد فوزهم ببرونزية كأس العالم.. ما هما؟

استضاف الدكتور محمد الباز، أربعة من أبطال منتخب الشباب لكرة اليد، والحاصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم الذي أقيم في أسبانيا.

وتحدث كل من شهاب عبدالله، ومحمد الأزهري، وعمر سامي، وحازم ممدوح، خلال لقائهم في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، عن أحلامهم للمستقبل بعد الفوز بالبرونزية.

وأجمع اللاعبون على حلمين، وهما المشاركة في كأس العالم 2020/2021 الذي سينظم في مصر، وحلم الاحتراف في أوروبا.