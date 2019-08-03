السبت 03 أغسطس 2019 الموافق 02 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

حوادث

أمه حامل.. تفاصيل جديدة في حادث قتل فتاة لنجل شقيقتها بالعياط

السبت 03/أغسطس/2019 - 10:49 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
كشفت تحقيقات نيابة العياط التفاصيل الكاملة في قتل فتاة لنجل شقيقتها، بعدما سددت له طعنة سكين بالبطن أثناء محاولة المجني عليه الفض بينها وبين والدته.

الواقعة بدأت بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا من مستشفى العياط بوصول "محمد.أ"، 21 سنة، مصابا بطعنة نافذة بالبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه، وانتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية.

وأشارت التحريات بقيادة العقيد علي عبدالكريم، مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أنه أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين والدته وخالته لخلافات عائلية بينهما، استلت الخالة "شيماء.ع"، 18 سنة سكينا وسددت به طعنة لنجل شقيقتها فسقط غارقا في دمائه، تولي أهالي قرية المتانيا نقل المصاب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

ونجحت قوة أمنية برئاسة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة شرطة المتانيا في ضبط المتهمة، كما تم التحفظ علي شقيقها وشقيقتها الكبري، والدة المجني عليه، وحَرر العميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط محضرًا بالواقعة.

وشرحت التحقيقات أن المجني عليه والده متوفي منذ فترة طويلة ولديه 5 إخوة 3 أولاد وفتاتين ومقيمون برفقة والدتهم في منزل جدتهم بقرية المتانيا، وتبين أن الخلافات بدأت عندما اكتشفت المتهمة أن شقيقتها الكبري حامل رغم وفاة زوجها منذ فترة كبيرة تخطت عامين، وعندما استفسرت منها وشقيقها الثاني أخبرتهما أنها تزوجت عرفيا، ولكنها رفضت الإفصاح عن هوية والد الجنين.

وأضافت التحقيقات أن المشاجرة تطورت بين الأشقاء الثلاثة، وحاولت الأخت الصغري التعدي على أختها الكبرى بالضرب، وتصادف خروج نجل الأخت الكبرى، من الغرفة فشاهد خالته تتعدى على والدته بالضرب، فقام بالتصدي لها وحاول خنقها، واشتدت المشاجرة بين المجني عليه، ووالدته وخاله وخالته فأسرعت الأخيرة تجاه مطبخ الشقة وأحضرت سكينًا غرستها في بطن نجل شقيقتها وسط ذهول أمه وأشقائه وجدته.

وبمواجهة المتهمة قررت أن نجل شقيقتها يكبرها بعدة سنوات، وأنها كانت تتشاجر مع شقيقتها الكبري، عندما رفضت الأخيرة إخبارهم بهوية والد الجنين، الذين اكتشفوا حملها به رغم وفاة زوجها، وأشارت إلى أنها طلبت منها الإفصاح عن هويته وضرورة معرفته لنسب الطفل له والإعلان عن زواجها لتفادي الفضيحة، ومع استمرار رفضها اشتدت بينهما المشاجرة وعندما تدخل نجل شقيقتها وحاول التعدي عليها بالضرب وخنقها قتلته.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

منذ يومين

لا تستخدم "الفوط" الخارجية.. تحذير من الخطايا الخمس بعد الاستحمام

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يشارك في مونديال الأندية في هذه الحالة

منذ يوم

حقيقة إطلاق نار على كنيسة بأسيوط

ads

الصور

image description

أول تدريب لمحمود متولي ومحمد مجدي أفشة في الأهلي

image description

ايون يتالق في اول حفل له بالساحل في شاطئ خاص بالسيدات

image description

بالصور.. مجدي قفشة ينضم للأهلي

image description

صور.. كواليس انتخابات نقابة الموسيقيين

image description

عيد الأضحى ينعش سوق "سن السكاكين" بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

خاص.. «البترول» تتخلى عن «بنزين 80» بعد 60 يومًا.. وتطرح بديلًا بنفس السعر

التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

القصة الكاملة لاقتحام مسجد الحسين أثناء خطبة وزير الأوقاف

محمد الباز يكشف مبرر الإخوان لسرقة المسلسلات المصرية

ستوديو

تفاصيل الفيلم السينمائي الأول لـ"كارول سماحة"

عودة "الملك لير" ثاني أيام العيد.. تعرف على التفاصيل

خوف أنور وجدي الشديد من يوسف وهبي كاد أن يتسبب في وفاته حرقًا

عمرو أديب: التموين تحذف 8 ملايين مواطن من دعم الخبز

رياضة

فيورنتينا يعير هانكو إلى الدوري التشيكي

ترامب يأسف لسقوط قتلى بإطلاق النار "المروّع" في تكساس

منتخب مصر لكرة السلة للناشئات يحصد فضية بطولة إفريقيا

دورتموند يتوج بكأس السوبر الألماني للمرة السادسة

الرئيس نيوز

قناة "سي إن إن" الأمريكية: حلقة مفقودة في حادث "فتاة العياط"

22 قتيلا في إطلاق نار بولاية أمريكية.. وترامب يتدخل

السعودية: سحب 9 آلاف مصحف "محرّف" يوميا خلال موسم الحج

ضبط موظف حاول الاستيلاء على مبنى بـ800 مليون جنيه

منوعات

"أوبر" تستغنى عن 400 موظف

هذه الأطعمة تدمر الكلى

كويكب بقوة 30 قنبلة نووية يقترب من الأرض

الأجبان مصدر للكهرباء في بريطانيا

كشكول

نصائح "الناظر" للأمهات قبل السفر بالأطفال للمصيف

برلماني يطالب التعليم برفع الوعي السياحي لدى الطلاب

"التعليم" تنظم مسابقات للقراءة لتنمية القدرات والملكات الإبداعية للطلاب

تعرف على عميد كلية الدعوة الجديد الدكتور أحمد حسين

إسلام سياسي

صحيفة تكشف تفاصيل قيام "شقيق أمير قطر" بجريمة ضد مواطن أمريكي

أيمن نور يبيع جماعة الإخوان الإرهابية بـ" الرخيص"

الإخوان الإرهابية تلجأ لـ" صرف" بدلات التفرغ ضمانا لولاء الشباب

هشام النجار: حرب المنشورات بين شباب وقيادات الإرهابية هدفها جذب التمويلات


زيت وسكر

تعرف على حقيقة المخزون الاستراتيجي للسلع واللحوم

ننشر خريطة شوادر “التموين” لطرح اللحوم استعدادا للعيد

استقرار أسعار الخضروات.. وتوقعات باستمرار ثباتها بعيد الأضحى

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة تداول زوجين لفيديوهات تسيئ لطفلتهما

مقالات الرأي
ماجد حبته
مهملات بـ5 مليارات!
د. منى حلمى
الغضب المكبل بالكعوب العالية والحلقان والأساور والشخاليل
ماجد حبته
عنصرية ريجان ليست استثناءً
بسنت حسن
سبت النور
المزيد

الثقافة

اليوم الثانى لمسرحية ولاد البلد بثقافة الأقصر

صونيا خضر: رواية «كلب الحراسة الحزين» قصيدة طويلة تبحث عن نهاية العالم

طرح بوستر الدورة الرابعة لملتقى رؤية سينما الشباب

قصور الثقافة تفتتح فعاليات التحرير الصحفي للمواقع الإلكترونية

صفحتنا ع الفيس بوك