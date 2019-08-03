بعد استجابتهم لـ"90 دقيقة".. الباز يشكر القائمين على تنظيم مؤتمر الشباب لتكريم "منتخب اليد"

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم مؤتمر الشباب، وذلك بعد تخصيص مساحة بالمؤتمر لتكريم منتخب مصر لكرة اليد بعد حصده الميدالية البرونزية في بطولة العالم، وذلك عقب يوم من مناشدة برنامج" 90 دقيقة" بتكريم المنتخب.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن اقتراح البرنامج بتكريم منتخب مصر لكرة اليد، في المؤتمر الوطني للشباب، من الممكن أنه كان محل نظر للقائمين على تنظيم المؤتمر وتم الاستجابة له، وبالفعل تم تكريمهم بالمؤتمر.