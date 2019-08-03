البريك: تشافي ليس غريبا عنا وقادرون على التأهل الآسيوي

يرى عبد الله البريك مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري أن مباراة فريقه مع الدحيل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجنوب المونديالي في الوكرة تحمل أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة تشافي وجميع منتسبي السد.



وقال البريك في تصريحات على هامش استعدادات الفريق اليوم السبت:"نحن بصدد بداية موسم جديد يشهد تحديات كثيرة تحت قيادة الإسباني تشافي هيرنانديز والذي لا يعد غريبا مطلقا على الفريق فهو كان قائدا للفريق داخل المستطيل الأخضر والآن هو قائد له كمدرب يحمل فكر جديد واستراتيجية جديدة ونحن جميعا متشوقون ومتحمسون لخوض تحديات هذا الموسم".



وعن مباراة الدحيل المقبلة:"إنه فريق كبير وستكون مباراة صعبة ورغبتنا قوية في التأهل لدور الثمانية منذ أول يوم في التدريبات، ورغم أن المباراة لن تحسم النتيجة إلا أن الفوز هو هدفنا. تركيزنا سيكون كبير على المباراتين وثقتنا كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز في المباراتين وحسم التأهل إلى دور الثمانية".



واختتم البريك تصريحه مشيدا بالدعم الجماهيري للفريق قائلا:"جمهور السد لا يحتاج إلى دعوة وهم دائما مصدر قوتنا في الملعب وفي كل المباريات، وان شاء الله ننتظر حضورهم ودعمهم للفريق في ستاد الجنوب لتحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مالديهم من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار بنجاح في البطولة".