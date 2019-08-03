تجديد حبس 12 متهما بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس أهلاوي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 12 من مشجعي النادي الأهلي، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهم بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة ألتراس الأهلي.



ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهمة المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية.

