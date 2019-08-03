الفالح: ناقشت مع وزير الخارجية الروسي أسواق النفط
السبت 03/أغسطس/2019 - 10:42 م
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إنه ناقش مع نظيره الروسي أسواق النفط.
وأكد الفالح خلال تغريدة على موقع تويتر قائلا: "استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي."
وأكد الفالح خلال تغريدة على موقع تويتر قائلا: "استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020 بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي."