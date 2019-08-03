الفالح: ناقشت مع وزير الخارجية الروسي أسواق النفط

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إنه ناقش مع نظيره الروسي أسواق النفط.



وأكد الفالح خلال تغريدة على موقع تويتر قائلا: "استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام ‭2020‬ بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي‭."‬