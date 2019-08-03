مباحث الآداب بالقاهرة تشن حملة على محال الخمور

تمكن ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بالقاهرة، من ضبط مدير مسئول عن محل خمور.



تعود تفاصيل الواقعة أثناء خروج المقدم أحمد سعيد، ضابط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في حملة أمنية لضبط مروجي الخمور، تمكن من ضبط المدعو "محمد أحمد"، 55 سنة، المدير المسئول عن أحد محال الخمور، بشارع عمر بن عبدالعزيز، وعثر بحوزته على كرتونة داخلها 12 زجاجة خمور ماركة iD، وكرتونة بداخلها 24 زجاجة بيرة، وتم اقتياد المتهم لديوان القسم.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21424 لسنة 2019 وتباشر النيابة التحقيقات.

