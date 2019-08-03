ضبط فرد خرطوش بحوزة عاطل في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على "عاطل"، بحوزته سلاح ناري قبل استخدامه في مشاجرات بمدينة حلوان.



وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو "هشام ع.أ"، وشهرته "النسر"، 41 سنة، عاطل، ومقيم شارع عيد يونس، بعرب الوالدة، بحيازة سلاح ناري يستخدمه فى المشاجرات وترويع المواطنين.



وبتقنين الأوضاع واستصدار إذن من النيابة العامة، تم تشكيل حملة أمنية من مباحث القسم، ومداهمة الأماكن المتردد عليها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 ملم، و2 طلقات من ذات العيار.



وبالعرض على مأمور قسم شرطة حلوان، تحرر محضر رقم 1302 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ، وتولت النيابة العامة التحقيقات.