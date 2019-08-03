تشريح جثة عامل سقط من أعلى عقار بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الكلية برئاسة المستشار تامر العربي المحامى العام، بتشريح جثمان عامل بعد سقوطه من أعلى عقار بمنطقة مدينة نصر لبيان سبب الوفاة، وتحديد إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتصريح الدفن بعد الانتهاء من عملية التشريح.



وكشفت التحقيقات أن المتوفى اختل توازنه أثناء قيامه بتركيب شباك بأحد العقارات، ما أدى لسقوطه على الأرض مما أسفر عن مصرعه ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.



تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا يفيد سقوط شاب من أعلى عقار بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب مصاب بكسور مختلفة وكدمات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبدأت النيابة التحقيقات.