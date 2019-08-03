سقوط المتهمين بالسطو المسلح على "بنزينة" الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط 6 متهمين بالسطو المسلح على محطة تموين سيارات بالهرم، وسرقة 350 ألف جنيه.



كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام مسلحين بالسطو على محطة وقود وسرقة مبلغ 350 ألف جنيه منها، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى محل الواقعة، وتمكنت من إعداد الأكمنة للمتهمين بمنطقتي أبو النمرس والبدرشين، ونجحت في ضبط 6 متهمين وإعادة المبلغ المسروق.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.