65 دولارًا.. سعر "مكورات الحديد" اليوم

سجل سعر طن مكورات الحديد، اليوم الأحد، 65 دولارًا في الأسواق العالمية الحرة، حيث تدخل مكورات الحديد في الصناعات المعدنية التي تعمل عليها بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بوزارة قطاع الأعمال العام.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.