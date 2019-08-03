باكستان تقدم مذكرة احتجاج ضد انتهاكات الهند على الحدود بين الدولتين

قدمت حكومة باكستان مذكرة احتجاج إلى الأعضاء الخمس الدائمين بمجلس الأمن الدولي بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الهند على الحدود بين الدولتين.



وذكرت قناة (جيو) الباكستانية - في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم السبت - أن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى أكد - في المذكرة - أن "الهند فقدت السيطرة على الأوضاع في كشمير (المحتلة)، وتسعى إلى تحويل الأنظار عن القضية إلى موقف معقد محل نزاع وجدال".



من جانبها، أشارت مندوبة باكستان لدى الأمم المتحدة مليحة لودهي إلى أن مذكرة بلادها تم توزيعها على ممثلي الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، وأن وزير الخارجية الباكستاني أعرب عن شعوره بالقلق إزاء ما يتردد من تقارير تفيد بأن نيودلهى تستعد في الوقت الراهن لتغيير الوضع القائم في جامو وكشمير (المحتلة).



تأتي هذه التطورات في أعقاب اتهام باكستان - في وقت سابق اليوم - للهند باستخدام قنابل عنقودية محظورة ضد المدنيين على طول خط المراقبة بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.