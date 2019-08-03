تشهد الأديرة القبطية اليوم استقبال أول دفعة من سيامات الرهبان الجدد بداخلها بعد عام من التوقف عن سيامة أي راهب جديد أو قبول طلاب رهبنة بالأديرة، وفقًا لقرار لجنة شئون الأديرة بالمجمع المقدس بالعام الماضي.



وبدأت هذه السيامات الجديدة بأول "يوم رهبنة" من جديد بعد هذا العام في أديرة الصعيد.



وكان محصلة أول يوم سيامات "6" رهبان جدد، تمم الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، صباح اليوم السبت، طقس إقامة الرهبان لأربعة من طالبي الرهبنة بالدير، بمشاركة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر.



وحمل الرهبان الأربعة الأسماء الآتية: "الراهب سوريال الشايب والراهب ميصائيل الشايب والراهب أسحق الشايب والراهب متاؤس الشايب".



قام الأنبا لوكاس أسقف أبنوب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط اليوم بسيامة رهبان جدد بدير الشهيد القديس مارمينا العجايبي بجبل أبنوب، وذلك بعد عام من توقف الأديرة من سيامة رهبان جدد أو قبول طلاب رهبنة بالأديرة القبطية.



وبدأ دير مارمينا العجايبي بجبل أبنوب في استقبال أول دفعة رهبان اليوم مع أول يوم لفتح الأديرة أبوابها للرهبان الجدد، وأول رهبان تمت سيامتهم هما الراهب غبريال الأبنوبي، والراهب رافائيل الأبنوبي.



وكانت لجنة شئون الأديرة بالمجمع المقدس قد أصدرت قرار خلال شهر اغسطس بالعام الماضي بوقف قبول طلاب رهبنة جدد أو سيامة رهبان على مدار عام كامل انتهى مع بداية اغسطس الحالي.

