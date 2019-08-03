مانشستر يونايتد يفوز على ميلان بضربات الترجيح في الكأس الدولية للأبطال

فاز فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على ميلان الإيطالي بضربات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب "ميلينيوم ستاديوم" بمدينة كارديف في ويلز، ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال الودية.



انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، حيث سجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة 14، وجيسي لينجارد في الدقيقة 72، فيما أحرز ثنائية ميلان خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة 26، وفيكتور لينديلوف مدافع مانشستر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60.



وبعد انتهاء الـ 90 دقيقة بالتعادل الإيجابي، اتجهت المباراة إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لصالح الفريق الإنجليزي بنتيجة 5-4.