قصة تأسيس أول شركة للنقل بين القاهرة والصعيد في مصر

تأسست شركة الوجه القبلى للنقل والسياحة عام 1979.



وفي إطار إلقاء الضوء على الكيانات الاقتصادية الحكومية الكبرى التى تمتلك تاريخ عريق ساهم في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، ومع حرص الدولة في التوقيت الحالي في تطوير هذه الكيانات، ترصد "الدستور" ملامح تاريخ شركة الصعيد للنقل والسياحة إحدى الشركات التي تطورها وزارة قطاع الأعمال العام.



يحق لشركة الوجه القبلى للنقل والسياحة، الحصول على أية رخصة، أو التزام لتشغيل أى خط من خطوط النقل المشترك داخل أو خارج الجمهورية.



وتعمل فى مجال النقل العام والخاص للركاب والأتوبيسات والسيارات، فى خطوط منتظمة أو فى عمليات خاصة بالرحلات.



تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، ومميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.



